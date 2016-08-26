Ряд станций московского метро изменит режим работы в выходные

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Вестибюли некоторых станций московского метро будут закрыты в предстоящие выходные в связи с работами по благоустройству. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена.
"Для входа в метро и выхода в город пассажиры смогут воспользоваться соседними вестибюлями, расположенными в непосредственной близости от закрытых", - уточнили в пресс- службе.
С 22..00 пятницы 26 августа до открытия метрополитена в понедельник 29 августа для пассажиров будут закрыты вестибюли станций "Тульская", "Севастопольская", эскалаторный павильон на станции "Кожуховская". С 02.00 субботы 27 августа до открытия метрополитена в понедельник 29 августа закроются вестибюлю станций "Баррикадная", "Марьино", "Водный стадион", "Китай- город", "Нахимовский проспект", "Орехово", "Речной вокзал".
Кроме того, с 23.00 воскресенья 28 августа до 07.00 мск понедельника 29 августа для пассажиров будет закрыт южный вестибюль станции "Кропоткинская".