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Две трети владельцев самостроев второй волны в Москве согласились на добровольной снос

Москва
26 августа, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
При демонтаже своими силами компенсация составит 55 тыс. руб. за кв. м, с помощью техники, предоставленной префектурой округа, - 51 тыс. руб. за кв. м
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© Николай Галкин/ТАСС

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Почти две трети владельцев объектов самостроя из второго сносного списка, утвержденного московскими властями в конце июня, согласились на добровольный демонтаж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной Госинспекции по недвижимости.

"По данным на утро, у нас было 70 заявлений. Из них 51 снесут свои строения при содействии префектуры, 12 - добровольно своими силами. Еще семь объектов до этого уже снесли добровольно", - сообщили в пресс-службе.

Все объекты, кроме тех, чьи владельцы собираются снести свои строения самостоятельно, будут демонтированы в ночь с 28 на 29 августа. Постройки тех, кто просил о помощи префектуры, также будут снесены в эту ночь.

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"Может быть, какие-то объекты, расположенные в жилом секторе, будут демонтировать чуть позже ввиду того, что шум техники доставляет беспокойство. Но техники будет достаточно, работы завершат оперативно и в максимально короткие сроки", - уточнили в пресс-службе.

За согласие на добровольный снос владельцы торговых объектов получат компенсацию от города. Методика ее начисления была утверждена московскими властями 17 августа. При сносе своими силами компенсация составит 55 тыс. руб. за кв. м, с помощью техники, предоставленной префектурой округа, - 51 тыс. руб. за кв. м.

Первая волна массового сноса самостроя в Москве прошла в феврале 2016 года - тогда было снесено 103 торговых объекта, большинство из них находилось рядом с метро. Второй список объектов, подлежащих сносу, был опубликован 28 июня.

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