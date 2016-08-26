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Строительство первой очереди ТПУ "Саларьево" завершится в 2018 году

Москва
26 августа, 14:32 UTC+3
Новый транспортно-пересадочный узел будет обслуживать жителей поселений Мосрентген, Московский и Сосенское
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Строительство первой очереди транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Саларьево" в столице завершится в 2018 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

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"В настоящее время ведется проектирование нового ТПУ, который заменит действующий. Люди, приехавшие сюда на личных автомобилях, смогут оставить их здесь и пересесть на метро", - сказал Жидкин.

Он напомнил, что ТПУ "Саларьево" будет обслуживать жителей поселений Мосрентген, Московский и Сосенское.

Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что "это будет мощнейший транспортно-пересадочный узел на подъезде к Москве, которым будут пользоваться жители присоединенных территорий, а также пассажиры, едущие в столицу из области".

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