Строительство первой очереди ТПУ "Саларьево" завершится в 2018 году

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Строительство первой очереди транспортно-пересадочного узла (ТПУ) "Саларьево" в столице завершится в 2018 году. Об этом журналистам сообщил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.
"В настоящее время ведется проектирование нового ТПУ, который заменит действующий. Люди, приехавшие сюда на личных автомобилях, смогут оставить их здесь и пересесть на метро", - сказал Жидкин.
Он напомнил, что ТПУ "Саларьево" будет обслуживать жителей поселений Мосрентген, Московский и Сосенское.
Ранее заместитель мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марат Хуснуллин сообщил, что "это будет мощнейший транспортно-пересадочный узел на подъезде к Москве, которым будут пользоваться жители присоединенных территорий, а также пассажиры, едущие в столицу из области".