На Пушкинской площади пройдет флешмоб "Веселая линейка в честь счастливых каникул"

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Несколько сотен детей и родителей, которые в субботу придут на Пушкинскую площадь, где проходит городской фестиваль "Снова в школу", окажутся участниками танцевально-музыкального флешмоба "Веселая линейка в честь счастливых каникул!".

Как сообщили корреспонденту ТАСС организаторы акции, около 17:00 мск на фестивальной площадке "Русский язык и литература" участники флешмоба построятся на настоящую школьную линейку, слаженность которой обеспечит команда из 40 аниматоров.

"Детям покажут несложные танцевальные движения и раздадут в руки воздушные шары, а после того как линейка будет завершена, отзвучат кричалки и танец будет исполнен, все по команде отпустят шары в небо", - подчеркнули организаторы акции.

В оргкомитете добавили, что участие в подготовке флешмоба примут дети-актеры из студии "Триумф" вместе со студентами театральных вузов Москвы и участниками театрального сериала "Педсовет", который ежедневно идет на фестивальных площадках на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере.

Фестиваль "Снова в школу" проходит в Москве с 24 августа по 4 сентября в рамках цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны". На 33 площадках, раскинувшихся по всем городу, гостей ждут образовательные мастер-классы от ведущих музеев и научных центров Москвы, а также театрализованные представления, концерты и открытые тренировки.