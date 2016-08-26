В Москве в торговом центре задержаны около 90 нелегальных мигрантов

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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в торговом центре в Москве около 90 мигрантов, которые работали там нелегально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Полицейские проверили деятельность торгового комплекса на юго-востоке столицы. Мероприятие в рамках операции "Заслон" проводили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве при поддержке оперативного полка столичной полиции.
"В торговом центре полиция задержала для проверки нарушений миграционного законодательства и причастности к ранее совершенным преступлениям 307 человек. Установлено, что 86 иностранцев осуществляли трудовую деятельность с нарушением требований действующего законодательства", - сказали в пресс-службе.
Название торгового центре в пресс-службе не уточнили.