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В Москве в торговом центре задержаны около 90 нелегальных мигрантов

Москва
26 августа, 14:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Мероприятие в рамках операции "Заслон" проводили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве при поддержке оперативного полка столичной полиции
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Сотрудники полиции задержали в торговом центре в Москве около 90 мигрантов, которые работали там нелегально. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.

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Полицейские проверили деятельность торгового комплекса на юго-востоке столицы. Мероприятие в рамках операции "Заслон" проводили сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД РФ по Москве при поддержке оперативного полка столичной полиции.

"В торговом центре полиция задержала для проверки нарушений миграционного законодательства и причастности к ранее совершенным преступлениям 307 человек. Установлено, что 86 иностранцев осуществляли трудовую деятельность с нарушением требований действующего законодательства", - сказали в пресс-службе.

Название торгового центре в пресс-службе не уточнили.

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