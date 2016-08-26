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В Москве в подземном переходе на прохожего упал кусок штукатурки

Москва
26 августа, 17:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, августа. /ТАСС
Пострадавший с небольшой травмой направлен в больницу
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МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Кусок штукатурки упал на прохожего в подземном переходе возле станции метро "Дмитровская", потерпевший госпитализирован. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах столицы.

"Кусок штукатурки упал на голову мужчине в подземном переходе возле станции метро "Дмитровская". Пострадавший с небольшой травмой направлен в больницу", - сказал собеседник агентства.

По его данным, в указанном месте проводятся ремонтные работы в подуличном переходе.

В пресс-службе полиции факт получения травмы мужчиной подтвердили, не уточнив подробностей.

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