"Ночь кино" в парке "Фили" будет посвящена теме межэтнических отношений

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Показ первой серии фильма "Салам Масква" пройдет в рамках акции "Ночь кино" в московском парке культуры и отдыха "Фили". Об этом сообщили в пресс-службе парка.

"В летнем кинотеатре парка состоится встреча с режиссером сериала "Салам Масква" Павлом Бардиным и показ первой серии", - сказали в пресс-службе.

По словам собеседника агентства, Бардин прочтет лекцию "Тест на этику для режиссера и зрителя". В преддверии демонстрации фильма "Салам Масква" состоится показ фильма Анны Меликян "Про любовь". Вход в летний кинотеатр будет бесплатным, посмотреть кино можно будет с 20:00 до 24:00 мск.

Премьера сериала "Салам Масква" состоялась в эфире Первого канала этим летом. В центре повествования сотрудники ГУВД, а также представители различных диаспор, проживающих в России. Основная мысль, которую пытается донести режиссер, заключается в том, что преступник не имеет национальности.

Акция "Ночь кино", приуроченная к Году российского кино, пройдет с 27 на 28 августа. Дневная и ночная программы в рамках акции запланированы в 14 московских парках.

Как ранее сообщили в Мосгорпарке, зрителей ждет премьерный показ фильма-победителя "Кинотавра-2016" "Хороший мальчик" в саду "Эрмитаж", мюзикл "Мэри Поппинс, до свидания" в формате Sing-a-Long в Парке Горького, встреча с Гарри Бардиным и уроки пластилиновой анимации в Таганском парке, дебютные короткометражки советских режиссеров в Сокольниках и многое другое. Мероприятия будут бесплатными, для некоторых из них требуется регистрация на сайте ялюблюмоскву.рф.