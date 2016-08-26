МВД: новый отдел в МУРе создан для повышения эффективности работы

Держи краба: почему жители Приморья одинаково сильно любят и стейки и пян-сеВ стране 26 августа, 19:41
Эрдоган: проезд по третьему мосту через Босфор будет бесплатным до 31 августаЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Приморский транзит: тонкости сопряжения Шелкового пути и ЕАЭСЭкономика и бизнес 26 августа, 19:30
Бомбардировщики и перехватчики перебросили на юг России из-под Перми в рамках проверкиАрмия и ОПК 26 августа, 19:18
Тест: кто вы из героев российского кино?Культура 26 августа, 19:00
Грузовой космический корабль Dragon приводнился в Тихом океанеКосмос 26 августа, 18:59
Ярмольник с пулеметом и красивая "Служанка": что смотреть в кино на выходныхКультура 26 августа, 18:51
Снова в колесе: Юрий Семин в четвертый раз вернулся в "Локомотив"Спорт 26 августа, 18:42
Ариведерчи, припевочка: как хорошо вы знаете хиты Земфиры?Культура 26 августа, 18:37
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Организационно-штатные мероприятия в МУРе связаны с повышением эффективности работы уголовного розыска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.
"В целях эффективности работы в настоящее время в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Москве проходят организационно-штатные изменения. Теперь в состав МУРа войдет оперативно-разыскная часть (ОРЧ), основной задачей которой станет раскрытие мошенничеств общеуголовной направленности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сотрудники новой ОРЧ будут заниматься раскрытием традиционных видов мошенничеств, преступлений, совершенных с использованием подложных судебных документов, мошенничеств, связанных с незаконным отчуждением недвижимого имущества, а также совершаемых при помощи средств мобильной связи и интернета.
"Ранее эти функции были возложены на один из отделов Московского уголовного розыска", - отметили в пресс-службе главка.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в МУРе будет создана оперативно-разыскная часть, руководством столичной полиции соответствующий приказ уже подписан. Новая ОРЧ будет создана на базе 4-й оперативно-разыскной части и объединит в себе все отделы, которые боролись с мошенничеством, а все сотрудники данной части выведены за штат, уже в новой ОРЧ будут трудиться около 40 человек.