МВД: новый отдел в МУРе создан для повышения эффективности работы

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Организационно-штатные мероприятия в МУРе связаны с повышением эффективности работы уголовного розыска. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"В целях эффективности работы в настоящее время в Управлении уголовного розыска ГУ МВД России по Москве проходят организационно-штатные изменения. Теперь в состав МУРа войдет оперативно-разыскная часть (ОРЧ), основной задачей которой станет раскрытие мошенничеств общеуголовной направленности", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сотрудники новой ОРЧ будут заниматься раскрытием традиционных видов мошенничеств, преступлений, совершенных с использованием подложных судебных документов, мошенничеств, связанных с незаконным отчуждением недвижимого имущества, а также совершаемых при помощи средств мобильной связи и интернета.

"Ранее эти функции были возложены на один из отделов Московского уголовного розыска", - отметили в пресс-службе главка.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что в МУРе будет создана оперативно-разыскная часть, руководством столичной полиции соответствующий приказ уже подписан. Новая ОРЧ будет создана на базе 4-й оперативно-разыскной части и объединит в себе все отделы, которые боролись с мошенничеством, а все сотрудники данной части выведены за штат, уже в новой ОРЧ будут трудиться около 40 человек.