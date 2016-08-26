Полицейские нашли похищенную у москвича собаку стоимостью 10 тыс. руб.

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Полицейские вернули похищенную у москвича собаку породы такса и задержали подозреваемого в краже животного. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД РФ.

Как рассказали в главке, в полицию обратился мужчина, который сообщил, что, выйдя из магазина на Авиамоторной улице, он не обнаружил привязанную к крыльцу свою собаку породы такса. Стоимость похищенного животного составляет 10 тыс. руб.

"В ходе проверки жилого сектора полицейские увидели мужчину, который на поводке вел похожую по описаниям собаку. Когда подозреваемого остановили, выяснилось, что пес мужчине не принадлежит. Такса была передана ее владельцу", - сказали в пресс-службе.

По факту кражи в отношении задержанного возбуждено уголовное дело, избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Как пояснили в правоохранительных органах, в столице действуют организованные группы, которые специализируются на кражах собак элитных пород или других дорогостоящих мелких животных. После похищения злоумышленники ждут, когда сообщение о пропаже животных появится на уличных столбах или местах выгула животных, находят их владельцев и вымогают у них деньги. Этот вид преступности носит латентный характер, так как потерпевшие редко обращаются в полицию.