Московские чиновники в Саратове слушали гармонь и угощались калачом

САРАТОВ, 26 августа. /Корр. ТАСС Иванна Орлова/. Делегация московских чиновников, посетившая Саратов в честь Дней Москвы, которые проводятся 26 и 27 августа, побывала на фестивале "Саратовский калач". Ее участники во главе с руководителем департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимиром Черниковым слушали саратовскую гармонь и угощались заглавным блюдом фестиваля.

Фестиваль "Саратовский калач" в этом году проходит в первый раз, но власти региона планируют проводить такое мероприятие ежегодно, чтобы продвигать калач как один из основных брендов области. "Символично, что фестиваль проходит в Саратове - в начале XX века наш город был хлебной столицей России", - сказал гостям губернатор Валерий Радаев и напомнил, что в этом году саратовские аграрии нацелились на рекордный за последние 20 лет урожай зерна в 4 млн тонн. "Саратов и сегодня является хлебной столицей - где еще в России увидишь такие калачи?" - ответил Владимир Черников.

Представители саратовских хлебопекарных предприятий рассказали москвичам об особенностях старинной рецептуры саратовского калача, благодаря которым он может храниться до трех дней, не черствея, и продемонстрировали уникальное качество своего продукта - его способность восстанавливать форму после сжатия. После этого они угостили гостей выпечкой и вручили Владимиру Черникову калач в подарок.

Делегаты обошли площадки фестиваля, на которых проводились мастер-классы для детей, ярмарка народных промыслов, показательные выступления спортсменов, презентации общественных организаций. В частности, саратовские силачи продемонстрировали москвичам свои умения, протащив по площади 700-килограммовую повозку с зерном нового урожая. На импровизированном монетном дворе Черников вычеканил памятную монету Саратовской области и подарил ее Валерию Радаеву, у саратовской мастерицы приобрел бусы, а у прилавка с сувенирами его внимание привлекла пара лаптей, про которые чиновник заявил, что это "самая нужная вещь в доме".

По итогам посещения фестиваля Владимир Черников отметил высокий уровень его организации, выразил уверенность, что мероприятие приживется и станет традицией, и не исключил возможности проведения Дня саратовского калача в Москве. "Я очень надеюсь, что саратовский калач появится на Красной площади", - заявил чиновник.

В рамках Дней Москвы в Саратове проходит целый ряд мероприятий - в их числе спортивные встречи саратовских и московских спортсменов, совместные выступления артистов, совещания для налаживания культурных и экономических связей между двумя регионами, презентации туристических возможностей и т.д.