Парад военных оркестров-участников фестиваля "Спасская башня" пройдет на ВДНХ в Москве

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Торжественный парад участников международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2016" пройдет в субботу впервые на Центральной аллее ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"Парад состоится в полдень на Центральной аллее ВДНХ от фонтана "Ракета" до арки Главного входа. Шествие лучших военных музыкантов из разных стран мира, ознаменует начало Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2016",- уточнили в пресс-службе.

Парад станет началом грандиозного смотра духовых оркестров, торжественная церемония открытия которого пройдет в 20.00 мск на Красной площади. Великолепные костюмы и мундиры, оригинальные инструменты, виртуозное исполнительское мастерство продемонстрируют лучшие военные и фольклорные коллективы планеты.

В шествии примут участие более одной тысячи музыкантов из России, Австрии, Греции, Италии, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Японии, Словении, Сингапура, Израиля. Гостей выставки ждут выступления оркестра тирольских императорских стрелков, кельтского оркестра волынок и барабанов, оркестра полиции, группы мажореток, команды исполнителей шотландских танцев, выступление Кремлевской школы верховой езды, и многое другое.

В этом году "Спасская башня" проводится в девятый раз. Фестиваль пройдет с 27 августа по 4 сентября. За это время участники фестиваля планируют дать живые концерты в 11 московских парках. 28 августа с 11.00 до 12.00 мск оркестры будут играть на четырех московских вокзалах - Ленинградском, Белорусском, Павелецком и Казанском.

Фестиваль "Спасская башня" - это ежегодный парад российских и зарубежных военных оркестров, и фольклорных коллективов мира. За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве выступили 140 оркестровых коллективов из 40 стран. В этом году в фестивале примут участие 22 коллектива из разных государств мира.