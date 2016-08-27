Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Парад военных оркестров-участников фестиваля "Спасская башня" пройдет на ВДНХ в Москве

Москва
27 августа, 0:07 UTC+3 МОСКВА 27, августа. /ТАСС
Парад станет началом грандиозного смотра духовых оркестров, торжественная церемония открытия которого пройдет в 20.00 мск на Красной площади
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Торжественный парад участников международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2016" пройдет в субботу впервые на Центральной аллее ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе выставки.

"Парад состоится в полдень на Центральной аллее ВДНХ от фонтана "Ракета" до арки Главного входа. Шествие лучших военных музыкантов из разных стран мира, ознаменует начало Международного военно-музыкального фестиваля "Спасская башня - 2016",- уточнили в пресс-службе.

Смотрите также
На "Спасской башне" ожидается больше иностранных оркестров, чем в 2015 году

Парад станет началом грандиозного смотра духовых оркестров, торжественная церемония открытия которого пройдет в 20.00 мск на Красной площади. Великолепные костюмы и мундиры, оригинальные инструменты, виртуозное исполнительское мастерство продемонстрируют лучшие военные и фольклорные коллективы планеты.

В шествии примут участие более одной тысячи музыкантов из России, Австрии, Греции, Италии, Монголии, Белоруссии, Казахстана, Японии, Словении, Сингапура, Израиля. Гостей выставки ждут выступления оркестра тирольских императорских стрелков, кельтского оркестра волынок и барабанов, оркестра полиции, группы мажореток, команды исполнителей шотландских танцев, выступление Кремлевской школы верховой езды, и многое другое.

В этом году "Спасская башня" проводится в девятый раз. Фестиваль пройдет с 27 августа по 4 сентября. За это время участники фестиваля планируют дать живые концерты в 11 московских парках. 28 августа с 11.00 до 12.00 мск оркестры будут играть на четырех московских вокзалах - Ленинградском, Белорусском, Павелецком и Казанском.

Фестиваль "Спасская башня" - это ежегодный парад российских и зарубежных военных оркестров, и фольклорных коллективов мира. За всю историю проведения фестиваля на Красной площади в Москве выступили 140 оркестровых коллективов из 40 стран. В этом году в фестивале примут участие 22 коллектива из разных государств мира.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
6
В Москве начал работать прокат электровелосипедов
4
Хиты эстрады в рамках проекта "Музыка в метро" прозвучали на "Боровицкой"
2
Для московских школьников разработали электронные браслеты "Москвенок"
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД РФ: претензии к России по поводу проверки боеготовности необоснованны
2
Взрывотехники ликвидировали опасный предмет на остановке в Люберцах
3
Керри: переговоры по Сирии и Украине были длинные, но конструктивные
4
СК проверяет информацию об инциденте с ребенком на борту самолета Новосибирск - Москва
5
Путин освободил от должности двух генерал-майоров Следственного комитета
6
Легковушка насмерть сбила пенсионера в Подмосковье
7
Первая группа боевиков покинула юго-западное предместье Дамаска
Темы дня
Реклама