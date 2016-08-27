Теплая и солнечная суббота ждет жителей столичного региона

МОСКВА, 27 августа. /ТАСС/. Солнечная, но ветреная погода ожидается в Москве, на территории области возможен небольшой дождь. Об этом сообщили в Росгидромете.

"При переменной облачности местами в Подмосковье не исключен небольшой кратковременный дождь, в Москве осадков не ожидается", - сказал представитель метеослужбы. В столице воздух прогреется до 25-27 градусов тепла, по области - до 23-28 градусов. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

Предстоящей ночью в Москве и в Подмосковье будет без осадков. В столице температура воздуха составит от 14 до 16 градусов, в центре города - до 20 тепла. По области столбики термометров покажут 11-16 градусов выше ноля. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.

Днем в воскресенье характер погоды не изменится - будет солнечно и ветрено, но немного прохладнее, чем в субботу. В Москве температура воздуха составит 20-22 градуса, по области - 18-23 градуса. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы до 12-17 м/с.