Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.08:
$ 64.74
€ 73.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Москве в течение ночи будут снесены 107 самовольно возведенных торговых объектов

Москва
28 августа, 1:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа /ТАСС
Владельцы 14 объектов самостроя в центре Москвы не согласились на добровольный демонтаж, даже при условии выплаты компенсации
Материал из 1 страницы
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 28 августа /ТАСС/. Владельцы 107 самовольно возведенных в Москве торговых объектов, вошедших в утвержденный 28 июня столичными властями список, готовятся к сносу: в ночь на 29 августа объекты самостроя будут демонтированы.

По данным Госинспекции по недвижимости Москвы, к утру 27 августа добровольно снесли свои объекты владельцы семи строений, еще 12 готовились это сделать, 51 обратились за помощью в префектуры. Владельцы еще 37 объектов не подавали соответствующего заявления.

За прилавком до последнего дня

Владельцы 14 объектов самостроя в центре Москвы не согласились на добровольный демонтаж, даже при условии выплаты компенсации.

Галерея
24 фото
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Снос самостроя в Москве

23 августа пресс-служба префектуры ЦАО сообщила ТАСС, что за помощью к городу в этих целях не обратился никто.

Своими силами демонтировал объект только владелец кафе "Хлеб Насущный", расположенного на Зубовском бульваре у станции метро "Парк культуры". В итоге кафе переехало в угловое здание, расположенное в 150 метрах от места сноса. Арендаторы ряда других объектов также покинули занимаемые ими ранее строения. В объявлениях на дверях они заранее сообщили посетителям свои новые адреса.

В то же время почти все арендаторы помещений в объектах у станций метро "Кропоткинская" и "Улица 1905 года" оставались на прежних местах вплоть до 27 августа. По словам продавцов этих торговых точек, для них это был последний рабочий день. Некоторые из них сообщили корреспонденту ТАСС, что они могут выйти на работу еще и в воскресенье.

По новым адресам

Наибольшее количество заявлений о согласии на добровольный демонтаж поступило из ЮАО, ЮЗАО и юго-востока Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе Госинспекции по недвижимости Москвы. В Южном округе расположены 24 объекта самостроя из второго списка. Это больше, чем во всех других районах.

Смотрите также
На месте сноса торговых павильонов, считающихся самостроем, у станции метро "Марксистская", февраль 2016 года
Суд отказался приостановить иск к властям Москвы за "ночь длинных ковшей"

Самый крупный из них - двухэтажный торговый комплекс у станции метро "Южная" по адресу: улица Кировоградская владение 9, корпус 4а. Согласно объявлению на дверях центра, он был закрыт еще 12 августа. Некоторые арендаторы оставили рядом сообщения о своих новых адресах.

Также полностью освободили здание и переехали в другие помещения арендаторы трехэтажного ТЦ "Электрон", расположенного рядом со станцией метро "Электрозаводская", и двухэтажного павильона ТЦ "Росинка" в ЮЗАО, расположенного у станции метро "Проспект Вернадского". Еще два двухэтажных торговых павильона в ЮЗАО, находившиеся рядом со станцией метро "Теплый стан", начали сносить 27 августа. Демонтаж одного из них был завершен в 10:00, остатки строительного мусора вывозились с помощью техники префектуры.

Последствия добровольного сноса

За согласие на добровольный снос собственники получат компенсацию от города в размере 51 тыс. руб. за кв. м при демонтаже с помощью города и 55 тыс. руб. за кв. м - при сносе своими силами. Ранее пресс-служба Госинспекции сообщила ТАСС, что выплаты должны быть произведены через два месяца после подачи собственником соответствующего заявления в префектуру округа.

Смотрите также
Прохожий получил травму в результате сноса самостроя у метро "Дмитровская" в Москве

Дата "третьей волны" сноса, по данным Госинспекции, еще не определена. Не менее десяти собственников, по словам адвокатов, продолжают судиться с городом, несмотря на то, что первые заседания в Мосгорсуде для всех прошли безуспешно.

Правительство Москвы 28 июня утвердило второй список строений, объявленных самовольно возведенными постройками. В него вошли 107 объектов.

Первая волна массового сноса самостроя в Москве прошла в феврале 2016 года. Тогда были снесены 103 торговых объекта. Большинство из них находилось рядом с метро.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
В пожаре на северо-востоке Москвы погибли 17 человек
6
В Москве начал работать прокат электровелосипедов
4
Хиты эстрады в рамках проекта "Музыка в метро" прозвучали на "Боровицкой"
Выборы-2016
Предвыборный фоторобот: собери лидера партии
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Протестующие забросали яйцами посольство Украины в Москве
2
СМИ: один военный погиб, трое ранены в результате атаки на турецкие танки в Сирии
3
Матч по мини-футболу, длившийся 7,5 суток подряд в Твери, претендует на мировой рекорд
4
В московском метро под колесами поезда погибла девушка
5
ФСК ЕЭС, строящая энергомост в Крым: задержанный Гончаров не является сотрудником компании
6
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
7
Суд по делу об экстрадиции россиянина Сергея Миронова может пройти 29 августа
Темы дня
Реклама