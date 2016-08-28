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День знаний в Москве будет солнечным и теплым

Москва
28 августа, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, августа. /ТАСС
Однако на школьные линейки лучше захватить теплые кофты - под утро 1 сентября будет довольно прохладно
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© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается в Москве в начале сентября. По расчетам синоптиков Росгидромета, в День знаний, 1 сентября, в столице будет без осадков и до 20 выше ноля. В последующие дни температурный режим будет в этих же пределах.

"Солнечную, сухую, комфортную погоду обеспечит антициклон из Западной Европы", - пояснил представитель метеослужбы.

Синоптики отмечают, что на школьные линейки лучше захватить теплые кофты - под утро 1 сентября будет довольно прохладно - 5-10 градусов, днем воздух прогреется до 21 выше ноля.

Хорошая погода продержится и в первые осенние выходные.

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