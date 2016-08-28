День знаний в Москве будет солнечным и теплым

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День знаний в Москве будет солнечным и теплымМосква 28 августа, 11:52
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Солнечная, сухая и теплая погода ожидается в Москве в начале сентября. По расчетам синоптиков Росгидромета, в День знаний, 1 сентября, в столице будет без осадков и до 20 выше ноля. В последующие дни температурный режим будет в этих же пределах.
"Солнечную, сухую, комфортную погоду обеспечит антициклон из Западной Европы", - пояснил представитель метеослужбы.
Синоптики отмечают, что на школьные линейки лучше захватить теплые кофты - под утро 1 сентября будет довольно прохладно - 5-10 градусов, днем воздух прогреется до 21 выше ноля.
Хорошая погода продержится и в первые осенние выходные.