В Москве задержали вора, грабившего квартиры с альпинистским снаряжением

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники УВД Северо-Западного административного округа Москвы задержали молодого человека, подозреваемого в ограблениях и кражах из квартир с помощью альпинистского снаряжения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной полиции.
Как рассказали в главке, в ночь на воскресенье, 28 августа, грабитель проник в квартиру жительницы района Митино, расположенную на 15-м этаже, через балконную дверь. Он использовал альпинистское снаряжение, чтобы спуститься в жилье с крыши дома. Преступника испугала проснувшаяся хозяйка квартиры, и он убежал на улицу через подъезд. Выяснилось, что добычей вора-верхолаза стали мобильные телефоны, планшетный компьютер и деньги.
"Накануне вечером в ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан. Им оказался житель Хабаровска 1984 года рождения", - сказали в пресс-службе.
По мнению оперативников, задержанный причастен к ряду аналогичных преступлений. Скорее всего, он действовал в группе так называемых гастролеров. Другие участники такой кражи осуществляют с крыши физическую страховку верхолаза и держат наготове машину для своевременного отхода с награбленным.