Световое шоу и знакомство с энергосберегающими технологиями ждут москвичей в День города

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Всероссийский фестиваль энергосбережения "#Вместеярче" пройдет на ВДНХ в Москве в День города. Праздник состоится на площади Промышленности 10 сентября, сообщается на сайте столичной мэрии.

"Фестиваль планируется разделить на две части - до и после захода солнца. В дневные часы объекты фестиваля будут вырабатывать собственную энергию. А вечером - отдавать энергию, накопленную за день, световым инсталляциям", - отмечается в сообщении.

Одним из центральных объектов фестиваля станет стена высотой 15 м из металлических конструкций, внутри которых разместят ветрогенераторы. В основании арт-объекта установят светящиеся панно из 1,5 тыс. диодов с панорамой города. На нем можно будет рассмотреть главные достопримечательности столицы: Кремль, Шуховскую и Останкинскую башни, Большой Каменный мост, высотку на Красных Воротах.

Посетители фестиваля смогут не только понаблюдать за тем, как вырабатывается энергия, но и поучаствовать в этом процессе на кинетической танцплощадке, от гостей всего лишь потребуется ритмичный танец. Кинетическая энергия при нажатии ногой на специальную плитку преобразуется в электричество, за счет чего мгновенно зажгутся лампочки в каждой из них. Любители активного отдыха смогут совершить прогулку на светящихся велосипедах с зонтиками, светодиодная подсветка будет работать от электричества, вырабатываемого колесами.

Отдохнуть и даже подзарядить телефон гости смогут на электрических скамейках, работающих от солнечных батарей. Для самых юных посетителей праздника будут работать пять экокаруселей. На каждой из них установят большой фонарь, раскручиваясь, карусель будет вырабатывать энергию для собственной подсветки. На Главной аллее поставят 16 больших ветрогенераторов, вечером они включат иллюминацию из светодиодов и гирлянд.

Старт Всероссийскому фестивалю "#Вместеярче" будет дан во Владивостоке 2 сентября во время Восточного экономического форума, а завершится Москве он в День города. Всего фестиваль пройдет в 72 субъектах федерации.