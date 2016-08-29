В Новой Москве полиция изъяла у молодого человека 150 тыс. поддельных рублей

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Сотрудники уголовного розыска в рамках операции "Заслон" в Троицком административном округе Москвы задержали молодого человека с поддельными 150 тыс. руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России.
"Подозреваемый в незаконном сбыте поддельных банковских билетов ЦБ РФ был задержан в ходе оперативных мероприятий. У задержанного изъято 30 поддельных банковских билетов номиналом по 5 тыс. рублей", - сказали в пресс-центре.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, проводятся мероприятия для установления источника приобретения подозреваемым поддельных купюр.