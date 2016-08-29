Москомстройинвест проверит более 10 застройщиков в связи с непредоставлением отчетности

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Более 10 застройщиков, работающих в Москве в сфере долевого строительства, не предоставили отчетность за второй квартал 2016 года. В их отношении инициированы проверки, сообщили в пресс-службе Москомстройинвеста.

"По итогам II квартала 2016 года ежеквартальную отчетность в Москомстройинвест представили 196 застройщиков из 207. По застройщикам, которые не представили отчетность, проводятся проверки. Если ситуация не изменится, то по этим компаниям может быть принято решение о приостановке деятельности и запрете на привлечение денежных средств граждан на строительство многоквартирных домов", - цитирует пресс-служба председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева.

Как пояснили в пресс-службе, непредоставление отчетности может свидетельствовать о том, что застройщик нарушает закон о долевом строительстве (214-ФЗ). С полным перечнем застройщиков как представивших, так и не представивших отчетность, можно ознакомиться на официальном сайте Москомстройинвеста. С 1 марта 2016 года застройщики обязаны предоставлять в ведомство отчетность в электронном виде через портал государственных услуг.

Согласно данным Москомстройинвеста, к началу августа комитет провел 95 проверок застройщиков, из них 48 плановых выездных, 18 внеплановых, 29 проверок с правоохранительными органами. Административные наказания наложены на 87 организаций, допустивших нарушения в сфере долевого строительства, 18 из них в течение года привлекались к административной ответственности два и более раза. По результатам проверок, за первые семь месяцев 2016 года столичные застройщики были оштрафованы более чем на 35 млн рублей.

Сейчас в Москве с участием средств дольщиков строятся 454 жилых дома. Их общая площадь составляет более 25 млн кв. м, а объем привлеченных средств граждан - 578 млрд руб. Темпы продаж строящегося жилья в столице растут: за полгода 2016 года в Москве зарегистрировано почти 19 тыс. договоров долевого участия, в то время как за аналогичный период прошлого года - 14,5 тыс. договоров, а 2013 года - 11,9 тыс. договоров. Всего в столице действуют около 55,5 тыс. договоров долевого участия.