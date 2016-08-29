Переменчивая погода ожидается в Москве на новой неделе

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Антициклоны и циклоны будут чередовать свое влияние на погоду в столичном регионе, обеспечивая ее переменчивый характер на начавшейся неделе. Об этом сообщили в Гидрометцентре РФ.

"Смена календарных сезонов в Москве будет сопровождаться переменчивой погодой", - отметил представитель метеослужбы.

Во вторник, 30 августа, регион окажется в теплом секторе проходящего по северу циклона. Будет больше облаков и ветрено, южный ветер в течение суток постепенно развернется на западный, местами его порывы будут достигать 12-17 м/с. Ночью местами ожидаются небольшой кратковременный дождь. Воздух в городе прогреется до 16-18, по области до 13-18 градусов тепла. Днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами, максимальная температура 23-25, по области 23-28 градусов выше нуля.

31 августа, в последний день календарного лета, еще скажется влияние уходящего циклона. Ночью пройдет небольшой дождь, минимальная температура составит 11-13 градусов городе и 8-13 по области. Днем местами небольшой дождь, в Москве воздух прогреется всего лишь до 16-18, в районах Подмосковья - до 14-19 градусов тепла. Все еще будет ветрено: порывы западного и северо-западного ветра местами будут достигать 12-17 м/с.

В начале календарной осени антициклон, который подойдет с запада, сделает погоду более спокойной, сильных порывов ветра уже не ожидается. Ночь на 1 сентября будет прохладной - при неполной облачности температура понизится в Москве до 6-8 (в центре до 12 тепла), по области - до 3-8 градусов. Прохладным будет и утро Дня знаний, а вот после полудня при солнечной погоде воздух прогреется до 18-20 в Москве и до 16-21 градусов в районах Подмосковья, показания термометров будут близки к нормальным.

В пятницу, 2 сентября, местами вновь пройдут небольшие дожди. В Москве и Московской области ночью 5-10, днем 18-23 градуса тепла. В субботу, 3 сентября, без осадков, ночью 7-12, днем 16-21 выше нуля.