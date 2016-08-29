Москвичи запрашивают квитанцию о квартплате онлайн в 2,5 раза чаще

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число запросов на получение единого платежного документа (ЕПД) в электронном виде выросло по сравнению с прошлым годом в 2,5 раза. Об этом сообщили в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.
"В первом полугодии 2016 года было зафиксировано свыше 7,5 млн запросов ЕПД в электронном виде на московском портале госуслуг. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эта цифра выросла более чем в 2,5 раза - в первом полугодии 2015 года москвичи воспользовались сервисом 2,6 млн раз. В среднем в месяц пользователи теперь обращаются на портал за электронным ЕПД примерно 1,25 млн раз", - сказали в пресс-службе.
Получить и оплатить ЕПД в электронном виде зарегистрированные пользователи портала могут в разделе "Квартира, ЖКУ" на московском портале госуслуг. Чтобы воспользоваться сервисом, необходимо ввести код плательщика и номер квартиры. Получение и оплата ЕПД является одним из самых востребованных электронных сервисов на портале наряду с передачей показаний счетчиков воды.
На московском портале госуслуг горожанам в настоящее время доступны 150 электронных услуг и сервисов. На pgu.mos.ru зарегистрированы более 5,4 млн пользователей.