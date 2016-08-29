Работа автоматов по продаже билетов в московском метро восстановлена

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен восстановил работу автоматов по продажам билетов, прекративших работу на некоторых станциях из-за технического сбоя. Об этом сообщается в Twitter подземки.

"Работа автоматов по продаже билетов восстановлена", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появились сообщения о том, что в результате сбоя в работе билетных автоматов на станции метро "Текстильщики" Таганско-Краснопресненской линии образовалась многометровая очередь в кассы.

Также сбой в работе автоматов наблюдался на станции "Красные ворота" Сокольнической линии. Сотрудники московской подземки для удобства пассажиров организовали работу мобильных касс.