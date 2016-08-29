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Маршруты электричек продлят для посетителей фестиваля "День Бородина"

Москва
29 августа, 13:58 UTC+3
Кульминацией события масштабная реконструкция ключевых моментов Бородинской битвы - главного сражения Отечественной войны 1812 года
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Зрители и участники Международного военно-исторического фестиваля "День Бородина-2016" могут добраться до места проведения мероприятия на электричке. Об этом сообщили в управлении Московской железной дороги.

"На этот праздник традиционно съезжается много участников и зрителей. В связи со значительным увеличением пассажиропотока для организации доставки участников и гостей мероприятия Московская железная дорога в эти дни на участках Можайск - Бородино продлевает маршруты электричек, следующих с Белорусского вокзала столицы", - уточнил представитель МЖД.

Таким образом, 3-4 сентября будут продлены маршруты 11 электропоездов: шести, отправляющихся из Москвы, и пяти электричек, следующих в столицу.

"До станции Бородино можно будет доехать на электропоездах, отправляющихся с Белорусского вокзала в Можайск в 8.48, в 15.31, в 16.10 и в 17.26 мск. Продлен до Бородина маршрут следования электропоезда Москва - Кубинка-1 отправлением из Москвы в 6.58 мск, маршрут электропоезда отправлением с Белорусского вокзала в 7.15 мск продлевается на участке от станции Голицыно до станции Кубинка-1", - уточнили в управлении.

В Москву вернуться можно на поездах, которые будут отправляться со станции Бородино в 11.54, 13.39,18.23,18.58 и в 19.53 мск. Со всеми изменениями в расписании можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах МЖД и на сайте ОАО "РЖД".

Фестиваль "День Бородина" по традиции проходит в первые выходные сентября. Кульминацией события станет масштабная реконструкция ключевых моментов Бородинской битвы - главного сражения Отечественной войны 1812 года. В нынешнем году она пройдет 4 сентября и будет посвящена 204-й годовщине Бородинской битвы.

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