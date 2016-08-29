Почти 200 тыс. человек приняли участие в фестивале "Русское поле" в Москве

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Почти 200 тыс. человек приняли участие в фестивале славянского искусства "Русское поле", прошедшем 28 августа в музее-усадьбе "Царицыно". Об этом сообщили в пресс-службе департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы.
"Русское поле - 2016" прошло под девизом "В Москву едут гости! Москва едет в гости!". Его участниками стали представители 48 регионов страны. На фестивальных сценах и тематических площадках гостей развлекали более 1440 человек - участники фольклорных и академические коллективов, мастера-ремесленники и товаропроизводители, спортсмены- наездники, реконструкторы и волонтеры. На юбилейном "Русском поле" 198 тыс. жителей и гостей столицы отдыхали, пели и танцевали, покупали и продавали, мастерили и гуляли", - сказали в пресс-службе.
К пятилетнему юбилею фестиваль славянской культуры приобрел статус международного, приняв делегации Сербии, Белоруссии и Молдавии. Иностранные гости приняли участие в концертной и кулинарной программах, представили национальные ремесла. "Москва - духовный центр славянского мира, она достойна иметь столь масштабный фестиваль. О его востребованности и необходимости для единения славян, говорит число гостей и участников мероприятия", - отметил руководитель департамента Владимир Черников.
Он подчеркнул, что "Русское поле" стало точкой для событийного туризма, а столица России - местом притяжения путешественников со всего мира".
По данным департамента, особой популярностью пользовались катание на исторических судах по Верхнему Царицынскому пруду и интерактивный павильон "Путешествие в Россию", рассказывающий о больших и малых городах страны. Традиционно много зрителей собрали площадки "Зарядье" и "Замоскворечье", представлявшие работы 350 ремесленников и производителей из различных регионов России. Яркой точкой "Русского поля - 2016" стало новое световое шоу, прошедшее в традициях потешных огней петровской эпохи.