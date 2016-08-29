Москвичи смогут наблюдать полутеневое затмение Луны

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Полутеневое затмение Луны, заметное в наших широтах при ясной погоде, ожидает москвичей в середине сентября. Об этом сообщили в пресс-службе Московского планетария.

"1 сентября в 12:08 мск Луна покроет Солнце, произойдет второе в этом году солнечное затмение. Оно будет кольцеобразным, в России его не будет видно, а вот жители Африки и Мадагаскара смогут увидеть редкий небесный спектакль", - отметили там. Вместе с тем, 16 сентября с 19:54 мск до 23:52 мск, жители России и СНГ смогут понаблюдать полутеневое затмение Луны, конечно, при условии ясной погоды.

2 сентября на вечернем небе Луна сблизится с Меркурием, Венерой и Юпитером, а в течение месяца спутница Земли покроет три планеты (Юпитер, Венеру, Нептун) и звезду Альдебаран.

"Сентябрь очень удобный месяц для наблюдателей Северного полушария. Особенно красив Млечный Путь, протянувшийся прямо через зенит, с юго-запада на северо-восток, и проходящий через созвездия Стрельца, Щита, Орла, Лебедя, Ящерицы, Цефея, Кассиопеи, Персея, Возничего и Тельца", - рассказали в пресс-службе.

Из планет в вечерней заре появятся Меркурий, Венера и Юпитер, но наблюдать их в средних широтах затруднительно из-за низкого положения над горизонтом.

В пресс-службе напомнили, что в сентябре в Московском планетарии пройдет традиционная акция вечерних наблюдений "100 часов астрономии". Посетителей ждут экскурсии, лекции и наблюдения в телескопы. Вход на астрономическую площадку Парка неба осуществляется с 21:00 до 23:00 мск.