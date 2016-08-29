Собянин: российские спортсмены на Олимпиаде в Рио совершили подвиг

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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Мэр столицы Сергей Собянин поздравил московских спортсменов - победителей и призеров летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро, а также их тренеров. Торжественная церемония прошла в понедельник в Белом зале столичной мэрии на Тверской улице.
"С удачным окончанием Олимпийских игр, которые принесли нам немало треволнений! Такого напряжения - психологического, политического - наверное, никто из сидящих в зале не припомнит", - сказал Собянин, обращаясь к олимпийцам. Он напомнил, что многие вообще не верили, что российские спортсмены смогут выступить на Олимпийских играх в Рио.
"Не верили в коллективный результат с учетом того, что многие спортсмены просто не смогли поехать. Тем не менее, в этой непростой атмосфере совершили настоящий подвиг", - подчеркнул мэр. Он уточнил, что московские спортсмены в составе сборной России на Олимпиаде завоевали 58% от общего количества наград. Градоначальник назвал это успехом и победой московского спорта.
По его мнению, все эти достижения убедительно показывают, что наши результаты основаны не на каких-то допингах или на махинациях. Они основаны на труде спортсменов, тренеров, на их профессионализме и таланте. Они основаны на том, что в Москве и стране создана серьезная материальная база для подготовки спортсменов. Мэр напомнил, что за последние годы в Москве были построены около шести тысяч спортивных объектов - от небольших дворовых площадок до ледовых арен, стадионов "ЦСКА" и "Спартак", спорткомплекса в Крылатском.
По итогам XXXI летних Олимпийских игр сборная России заняла четвертое место в неофициальном общекомандном зачете, завоевав в общей сложности 56 медалей: 19 золотых, 18 серебряных и 19 бронзовых. Наибольший вклад в победу Национальной команды внесли москвичи, завоевав 27 медалей или 48% от общего количества наград в сборной - 11 золотых (58%), 8 серебряных (44%) и 8 бронзовых (42%) медалей. Победителями-призерами Олимпийских игр в личном или командном зачете стали 40 столичных спортсменов в 12 видах спорта.
Москвичи завоевали золотые медали в фехтовании (2), спортивной гимнастике (1), греко-римской борьбе (1), теннисе (1), синхронном плавании (2), художественной гимнастике (2), вольной борьбе (1), современном пятиборье (1). При этом спортсмены-москвичи на Олимпиадах в Рио-де-Жанейро и Лондоне завоевали одинаковое количество золотых медалей - по 11 наград.