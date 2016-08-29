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Олимпийские чемпионы-москвичи получат по 4 млн рублей

Москва
29 августа, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, августа. /ТАСС
Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Игр, также будут произведены выплаты
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МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы установило премиальные выплаты москвичам-победителям и призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Олимпийские чемпионы получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн рублей, бронзовые - по 1,7 млн рублей", - уточняется в сообщении.

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Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Игр, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм.

Победителями и призерами Олимпиады в Рио стали 40 московских спортсменов в 11 видах спорта. Москвичи завоевали 11 золотых медалей. ХХХI Олимпийские игры прошли с 5 по 21 августа.

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