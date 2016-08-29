Олимпийские чемпионы-москвичи получат по 4 млн рублей

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы установило премиальные выплаты москвичам-победителям и призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Олимпийские чемпионы получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн рублей, бронзовые - по 1,7 млн рублей", - уточняется в сообщении.

Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Игр, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм.

Победителями и призерами Олимпиады в Рио стали 40 московских спортсменов в 11 видах спорта. Москвичи завоевали 11 золотых медалей. ХХХI Олимпийские игры прошли с 5 по 21 августа.