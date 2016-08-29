Олимпийские чемпионы-москвичи получат по 4 млн рублей

На станции московского метро "Окружная" создадут крупный транспортно-пересадочный узелМосква 29 августа, 17:11
Хор Турецкого выступит на Красной площади на фестивале "Спасская башня"Новости партнеров 29 августа, 17:04
СМИ: Китай ужесточает контроль над общественными и развлекательными новостямиОбщество 29 августа, 16:59
Четверть века в президентском кресле: факты об Исламе КаримовеМеждународная панорама 29 августа, 16:59
Папа Франциск обсудил влияние соцсетей с Марком ЦукербергомОбщество 29 августа, 16:57
Лицензии отстраненных от Паралимпиады-2016 россиян отданы 9 австралийским спортсменамСпорт 29 августа, 16:55
Источник: на НПЗ "Роснефти" в Ангарске масштабные хищения дизтопливаЭкономика и бизнес 29 августа, 16:53
Из-за кризиса Египет не может содержать музеи и проводить археологические раскопкиКультура 29 августа, 16:50
Прокуратура проводит проверку из-за ЧП с ребенком в аквапарке ЕкатеринбургаНовости Урала 29 августа, 16:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Правительство Москвы установило премиальные выплаты москвичам-победителям и призерам Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.
"Олимпийские чемпионы получат по 4 млн рублей, серебряные призеры - по 2,5 млн рублей, бронзовые - по 1,7 млн рублей", - уточняется в сообщении.
Тренерам, принявшим участие в подготовке чемпионов и призеров Игр, будут произведены выплаты в размере 50% от указанных сумм.
Победителями и призерами Олимпиады в Рио стали 40 московских спортсменов в 11 видах спорта. Москвичи завоевали 11 золотых медалей. ХХХI Олимпийские игры прошли с 5 по 21 августа.