Более 120 поликлиник, медколледжей и санаториев подготовят к зиме за 382 млн руб. в Москве

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Системы теплоснабжения 125 московских поликлиник, медицинских колледжей и санаториев подготовят к наступающему зимнему сезону, начальная стоимость контракта на закупку оборудования составит 382 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.

"Согласно документации, для обеспечения полноценной бесперебойной работы учреждений по 125 адресам будущему подрядчику предстоит выполнить работы по подготовке оборудования, систем и сетей теплоснабжения к осенне-зимнему периоду эксплуатации 2016-2017 годов", - говорится в сообщении.

Стартовая стоимость контракта составляет 382 млн руб. Организатором торгов выступает департамент Москвы по конкурентной политике. Цена контракта включает в себя как затраты на выполнение соответствующих работ, так и стоимость материалов и оборудования, транспортные расходы. Гарантийный срок на выполненные работы - 12 месяцев.

Заявки можно подавать до 14 сентября, аукцион пройдет 19 сентября 2016 года.