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Кратковременный дождь, гроза и до 28 градусов тепла ожидаются в столичном регионе

Москва
30 августа, 6:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Облачно с прояснениями будет во вторник в столичном регионе. Как сообщили в Росгидромете, пройдет кратковременный дождь, местами прогремит гроза. "Температура воздуха в Москве составит 24-26, по области - от 23 до 28 тепла",- уточнил представитель метеослужбы. Ветер юго-западный, западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

Предстоящей ночью - облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Москве столбики термометров покажут 11-13, по области - от 8 до 13 выше ноля. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

В последний день лета местами еще возможен небольшой дождь, воздух в столице прогреется до 16-18, в Подмосковье - до 14-19 градусов. Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с.

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