Движение поездов на монорельсе в Москве остановлено по техническим причинам

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Поезда не ходят на московском монорельсе. Это связано с техническим обслуживанием контактной сети, сообщили в пресс-службе метро.
"Нет движения поездов в связи с необходимостью проведения технического обслуживания контактной сети", - говорится в сообщении.
В пресс-службе добавили, что работы планируется завершить в течение часа. Для проезда вдоль станций монорельса рекомендуется пользоваться трамваями маршрута номер 17.
Монорельс проходит от ВДНХ до Тимирязевской.