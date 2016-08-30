Движение поездов на монорельсе в Москве остановлено по техническим причинам

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Поезда не ходят на московском монорельсе. Это связано с техническим обслуживанием контактной сети, сообщили в пресс-службе метро.

"Нет движения поездов в связи с необходимостью проведения технического обслуживания контактной сети", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что работы планируется завершить в течение часа. Для проезда вдоль станций монорельса рекомендуется пользоваться трамваями маршрута номер 17.

Монорельс проходит от ВДНХ до Тимирязевской.