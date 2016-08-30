Метро предупреждает о возможных сбоях в работе автоматов с билетами

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московский метрополитен предупреждает пассажиров о возможных сбоях в работе автоматов по приобретению проездных билетов. Как сообщили в пресс-службе подземки, это связано с обновлением системы оплаты проезда.

"Возможны кратковременные перерывы в работе автоматов по продаже билетов из-за обновления системы оплаты проезда", - отметили в пресс-службе, уточнив, что эти работы производятся в рамках подготовки к пуску Московского центрального кольца.

Здесь порекомендовали пассажирам покупать билеты заранее и пользоваться сервисом "Удаленное пополнение" для карты "Тройка".

Накануне сбой в работе автоматов вызвал большие очереди в кассы на станциях "Текстильщики" и "Красные ворота".