Строительство суда в Южном Бутове завершилось на два месяца раньше срока

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московские строители на два месяца раньше срока завершили возведение административного здания суда в Южном Бутове. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.
Общая площадь 5-этажного строения составляет почти 9 тыс. кв. м. "На первом этаже административного здания находятся: вестибюль, бюро пропусков, помещение охраны, блок служебных помещений для размещения личного состава конвойного отряда, а также столовая с обеденным залом на 30 посадочных мест", - уточнил представитель пресс-службы.
"На втором этаже расположены кабинеты руководства, залы заседаний по гражданским делам, канцелярия и помещения для хранения архивов. На 3, 4 и 5 этажах находятся кабинеты руководства с залом совещаний, залы для судебных заседаний по уголовным и гражданским делам, другие вспомогательные и технические помещения", - добавил он.
Все помещения оснащены современным оборудованием, которое интегрировано с комплексной информационной системой судов общей юрисдикции. В подвальном этаже здания планируется разместить Центр обработки данных (ЦОД) судебного департамента города Москвы.
На прилегающей территории имеется наземная автостоянка на 44 машиноместа.