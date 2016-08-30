Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.08:
$ 65.08
€ 72.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Строительство суда в Южном Бутове завершилось на два месяца раньше срока

Москва
30 августа, 9:56 UTC+3
Все помещения оснащены современным оборудованием, которое интегрировано с комплексной информационной системой судов общей юрисдикции
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московские строители на два месяца раньше срока завершили возведение административного здания суда в Южном Бутове. Об этом корр. ТАСС сообщили в пресс-службе департамента строительства Москвы.

Общая площадь 5-этажного строения составляет почти 9 тыс. кв. м. "На первом этаже административного здания находятся: вестибюль, бюро пропусков, помещение охраны, блок служебных помещений для размещения личного состава конвойного отряда, а также столовая с обеденным залом на 30 посадочных мест", - уточнил представитель пресс-службы.

"На втором этаже расположены кабинеты руководства, залы заседаний по гражданским делам, канцелярия и помещения для хранения архивов. На 3, 4 и 5 этажах находятся кабинеты руководства с залом совещаний, залы для судебных заседаний по уголовным и гражданским делам, другие вспомогательные и технические помещения", - добавил он.

Все помещения оснащены современным оборудованием, которое интегрировано с комплексной информационной системой судов общей юрисдикции. В подвальном этаже здания планируется разместить Центр обработки данных (ЦОД) судебного департамента города Москвы.

На прилегающей территории имеется наземная автостоянка на 44 машиноместа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
13
Фестиваль "Русское поле" в Москве
17
Новая волна сноса объектов самостроя в Москве: фото и видео из соцсетей
9
В московском метро запустили поезд "Союзмультфильм"
Выборы-2016
Узнай, как в мире выбирают парламент
Государственная дума. Цифры и факты
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
2
КНР шокирована взрывом у своего посольства в Бишкеке
3
Источник: начальник МУР Игорь Зиновьев уходит со своего поста
4
На курорте в Доминикане погиб россиянин
5
Экс-глава ФСБ: в свете кампании против РФ не удивлюсь идее пересмотра Куликовской битвы
6
Теракт в Бишкеке: что известно на данный момент
7
ФСБ ликвидировала на Дальнем Востоке преступную группу, занимавшуюся поставками оружия
Темы дня
Реклама