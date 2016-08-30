Москва создаст автоматизированную навигационную систему для дальнобойщиков

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Автоматизированную навигационную систему для администрирования грузового автотранспорта в Москве создаст подрядчик, которого определит открытый конкурс. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе городского департамента по конкурентной политике.

"Система "Навигационно-информационный центр администрирования грузового автомобильного транспорта", создается по заказу ЦОДД правительства Москвы. Она позволит формировать маршруты движения грузовых транспортных средств, выполнить контроль движения по территории города и межрейсовой стоянки грузового автотранспорта массой более 12 тонн на основе данных GPS/ГЛОНАСС", - отметил представитель пресс-службы.

Он добавил, что начальная цена контракта составляет 43,7 млн руб.

"Будущему подрядчику предстоит создать систему, которая позволит упорядочить трафик движения грузовиков, обеспечить контроль над соблюдением регуляторных ограничений движения, выявлять нарушения. Согласно технической документации, максимальное время построения типового маршрута не должно превышать 10 секунд", - пояснил представитель пресс-службы.

"Время построения маршрута с 3 тыс. контрольных точек маршрута не должно превышать 1 час. Система должна обеспечивать обработку не менее 5 тыс. обращений в сутки на выполнение основных функций системы - построение маршрутов, предоставление информации о маршрутах, предоставление информации о нарушениях", - добавил он. На разработку системы подрядчику отводится шесть месяцев.