Объекты транспортной инфраструктуры Москвы готовы к осени на 93%

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Объекты транспортной инфраструктуры Москвы - светофоры, опорные конструкции, стойки дорожных знаков - подготовлены к осеннему периоду на 93%. Об этом ТАСС сообщил руководитель столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Вадим Юрьев.

"ЦОДД проводит работы по приведению в надлежащий порядок объектов транспортной инфраструктуры. В настоящий момент работы выполнены уже на 93%", - сказал он, отметив, что к 1 сентября все оставшиеся объекты будут подготовлены к новому сезону.

Юрьев добавил, что всего к началу учебного года будет помыто, покрашено и очищено от объявлений и рекламы более 1,5 тыс. объектов - светофоров, опорных конструкций, а также стоек дорожных знаков. Кроме того, планируется к покраске около 500 светофорных объектов и стоек дорожных знаков в непосредственной близости от учебных заведений.

Кроме того, в настоящий момент ведутся работы по настройке светофорных объектов у школ. На более чем ста светофорных объектах, находящихся на пути следования учеников, проведены работы по снижению времени ожидания пешеходами разрешающего сигнала для перехода проезжей части и увеличено время зеленого сигнала для пешеходов.