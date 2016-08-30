В Москве организованы бесплатные экскурсии, посвященные российскому кино

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. В преддверии Дня города и фестиваля "Московское кино" в столице стартует серия бесплатных экскурсий, посвященных российскому кино. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил один из организаторов проекта Евгений Степанов.
"Специальная тематическая программа разработана экскурсоводами проекта "Гуляем по Москве". К 869-летию Москвы проект подарит горожанам и туристам около 170 уникальных маршрутов, среди них - 20 прогулок, посвященных российскому кино! Программа продлится две недели: с 4 по 18 сентября", - сказал Степанов. "В рамках Дня города мы приглашаем всех окунуться в мир любимых кинофильмов и открыть для себя столицу в объективе кинокамер", - добавил он.
Ежедневные прогулки будут начинаться на площадках фестиваля в центре города. Гиды расскажут малоизвестные детали о культовых фильмах, героях, их прототипах, местах съемок, приемах режиссеров и байках операторов. Так, например, на экскурсии по Замоскворечью можно узнать, где снимали ключевые эпизоды картины "Иван Васильевич меняет профессию", и узнать, с какого именно балкона царь восхищался: "Лепота!" также можно будет выяснить куда Шурик бегал за транзисторами для машины времени.
"Маршрут "Следствие ведет Фандорин" (точка сбора - Пушкинская площадь) позволит окунуться в "акунинскую" Москву и пройти по следам нашумевших кинофильмов, снятых про детектива XIX столетия, заглянуть к генерал-губернатору, побывать в городском сыскном отделении и раскрыть убийство "белого генерала", - уточнил Степанов.
Он также рассказал, что прогулка "Русский Монмартр" раскроет тайны взлета и падения первого отечественного киномагната Александра Ханжонкова. Отдельный рассказ запланирован про ленту "Двенадцать стульев". А историю экранизации "Мастера и Маргариты" можно узнать на маршруте по Ваганьковскому холму.
Как сообщалось ранее, фестиваль "Московское кино" пройдет в столице с 9 по 18 сентября в рамках цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны". 33 площадки в разных районах столицы будут посвящены популярнейшим кинокартинам: "Я шагаю по Москве", "Карнавальная ночь", "Бриллиантовая рука", "Мимино", "Волга, Волга" и многим другим. Гостей ждут концерты, мастер-классы, конкурсы, театрализованные шоу и детские анимационные программы, основанные на сюжетах любимых фильмов.