Сирень и жасмин вновь зацвели в Подмосковье

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Теплая летняя погода, задержавшаяся в Центральной России, приносит весенние сюрпризы жителям столичного региона. В Подмосковье второй раз в этом году зацвели сирень и жасмин. Об этом сообщают пользователи социальных сетей, которые выкладывают фотографии нежных весенних цветов.

В частности, цветение кустов отмечается в Одинцовском районе Подмосковья. Пользователи также сообщают о цветении яблонь в Ярославской области.

По данным синоптиков, вторник в столичном регионе будет по-летнему теплым, однако, уже к вечеру погода изменится - ожидается гроза, резкое похолодание. Средняя суточная температура выше нормы почти на 6 градусов и соответствует концу июля.

"К вечеру приблизится холодный фронт, который проявит себя непродолжительным дождем, возможна гроза, ветер усилится до 7-12 м/с", - отмечают в столичном Метеобюро.

Предпоследняя ночь лета в Москве пока еще теплая - 13-15 градусов, по области от 10 до 15. Существенных осадков в среду не ожидается ни ночью, ни днем. Но днем станет заметно прохладнее: 18-20 градусов в Москве и 16-21 в Подмосковье. Это понижение температуры связано с северо- западным ветром.

Утром 1 сентября в Москве ясно, но ветрено и прохладно, не выше 8-10 градусов, по области от 6 до 11. Днем без осадков, максимальная температура в столице 18-20 градусов. В пятницу погоду в столичном регионе будет определять характерный для этого времени западно-восточный перенос воздушных масс, при переменной облачности ночью 8-13 градусов, днем 18-23, не исключен кратковременный дождь. Средняя температура воздуха будет на 1-2 градуса выше многолетних значений, уточняется на сайте "Метеоновости".