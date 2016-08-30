Удавы, питон и енот из московского центра передержки переедут в зоопарк Ярославля

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Центр передержки животных столичного департамента природопользования передаст специалистам Ярославского зоопарка удавов, питона и енота. Об этом сообщили в пресс-службе департамента.
"Всего в Ярославский зоопарк планируется передать двух удавов, одного питона и одного енота. Эти животные ранее поступили в Центр передержки по сообщениям на общегородскую горячую линию", - уточнили в пресс-службе.
Так, детеныша енота нашли в автобусном парке №18 Москвы в июне 2014 года, а пресмыкающихся обнаружили в зоне прилета аэропорта Домодедово в январе этого года.
"В департамент поступило обращение от руководства зоопарка Ярославля о готовности принять животных. Учитывая успешный опыт сотрудничества с данной организацией, решено этих питомцев отправить в Ярославль. Животные прошли курс реабилитации в центре "Простар+" и чувствуют себя хорошо", - отметили в пресс-службе, уточнив, что передача животных состоится 31 августа.