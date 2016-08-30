Построено путевое основание на перегоне "Боровское шоссе" - "Солнцево"

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Закончено строительство так называемого жесткого основания путей в правом и левом перегонных тоннелях между станциями московского метро "Боровское шоссе" и "Солнцево". Об этом руководитель департамента строительства столицы Андрей Бочкарев.

"Протяженность данного участка составит 14,2 километров. На нем разместятся 7 станций: "Мичуринский проспект", "Очаково", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". Новый участок планируется сдать в эксплуатацию в 2017 году", - сказал Бочкарев.

По его словам, в скором времени начнется монтаж рельсошпальной решетки, укладка путевого бетона, навеска контактного рельса и другие работы. Также завершена заливка платформенного свода первого уровня станционного комплекса "Боровское шоссе". Ведутся работы по гидроизоляции стен станционного комплекса, продолжается устройство монолитных конструкций станции.

Бочкарев напомнил, что станция "Боровское шоссе", расположенная в районе примыкания Боровского шоссе и Приречной улицы, сооружается в рамках строительства участка Калининско-Солнцевской линии метро от станции "Мичуринский проспект" до станции "Рассказовка".

Продление Калининско-Солнцевской линии обеспечит скоростным подземным транспортом жителей районов Очаково, Тропарево-Никулино, Солнцево и Ново-Переделкино. Будет создана беспересадочная связь между западными, юго-западными и центральными районами столицы. В рамках продления Калининско-Солнцевской линии для обеспечения технического осмотра, ремонта и отстоя подвижного состава предусмотрено строительство электродепо "Солнцево" на территории одноименной промзоны.

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