Более 1 тыс. праздничных мероприятий пройдет в Москве в День города

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. День города в Москве отметят с размахом - во вторые выходные сентября в столице пройдет более 1 тыс. праздничных мероприятий, посвященных 869-летию столицы. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин.

"Скоро День города, который впервые будем праздновать не в первые, а во вторые выходные сентября. К этому событию готовится большое количество людей, организаций, задействованы практически все департаменты Москвы. 10 и 11 числа будет проведено более 1 тыс. праздничных мероприятий", - сообщил мэр на заседании президиума городского правительства.

Как сообщил глава столичного департамента культуры Александр Кибовский, "город подготовил обширную программу на 10-11 сентября, при ее планировании были учтены пожелания москвичей, которые они высказывали во время голосования в проекте "Активный гражданин". По словам Кибовского, официальные мероприятия начнутся в 11.00 мск с возложения венков к Могиле Неизвестного солдата и обелиску "Москва - Город-герой".

Центральным событием праздника станет торжественное открытие Дня города на Красной площади, которое состоится 10 сентября в полдень. Праздничная программа на городских площадках начнется с трансляции церемонии открытия. Музыкальный старт праздника на всех площадках города состоится в 13.00 мск - с исполнения гимна Москвы. Завершится праздничный день 10 сентября салютом в 22.00 мск.

"Всего будет задействовано 212 площадок во всех округах - 22 в парках и 50 центральных площадок, более 50 окружных и свыше 70 районных", - уточнил Кибовский.

В частности, москвичей ждет кулинарный фестиваль "Славянская трапеза" на площади Революции. Поклонная гора примет Парад российского студенчества, Патриаршие пруды - фестиваль, посвященный творчеству Булгакова, на Цветном бульваре - фестиваль благотворительных фондов, в Екатерининском парке - праздничная программа для детей. Впервые мероприятия Дня города пройдут в парках, комплексно благоустроенных в этом году, кроме того, на 33 городских площадках пройдут мероприятия фестиваля "Московское кино". 11 сентября пройдет парад городской техники, в котором примут участие порядка 700 единиц. Колонна пройдет по Садовому кольцу с 13.00 до 16.00 мск.