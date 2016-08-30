Ветеран разведки Виталий Коротков проведет урок мужества в московской школе

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Легендарный советский разведчик Виталий Коротков в День знаний проведет урок мужества в московской школе № 1288 им. Героя Советского Союза разведчицы Надежды Троян. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.
"1 сентября на традиционную линейку, посвященную Дню знаний, в школу № 1288 приглашен ветеран-разведчик, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Виталий Викторович Коротков. Он проведет урок мужества в только что построенном здании образовательного учреждения", - отметил Иванов. Легендарный разведчик поделится своими воспоминаниями о военных годах, о том, как пятнадцатилетним мальчишкой дважды бежал на фронт и в конечном счете в звании рядового стал участником Курской битвы и освобождал европейские государства от Гитлера.
Ветеран выбрал школу № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян не случайно. "Виталий Викторович с радостью согласился стать гостем школьного музея, посвященного партизанской разведчице Надежде Троян, где выставлены ее награды и фотографии. 1 сентября здесь откроется выставка "Подвиг разведчика", рассказывающая о других легендах отечественной разведки: Н. И. Кузнецове, К. П. Орловском, П. А. Судоплатове, П. М. Фитине и А. Н. Ботяне, - сообщил Иванов. - Жизни и судьбы этих героических людей раскрывают перед сегодняшними московскими школьниками величие подвига народа в годы войны и стимулируют интерес молодежи к отечественной истории".
Служба внешней разведки РФ передает в дар школе документальные фильмы и книги по этой тематике.