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Ветеран разведки Виталий Коротков проведет урок мужества в московской школе

Москва
30 августа, 12:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Легендарный разведчик поделится своими воспоминаниями о военных годах
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Легендарный советский разведчик Виталий Коротков в День знаний проведет урок мужества в московской школе № 1288 им. Героя Советского Союза разведчицы Надежды Троян. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-бюро Службы внешней разведки Сергей Иванов.

"1 сентября на традиционную линейку, посвященную Дню знаний, в школу № 1288 приглашен ветеран-разведчик, участник Великой Отечественной войны, полковник в отставке Виталий Викторович Коротков. Он проведет урок мужества в только что построенном здании образовательного учреждения", - отметил Иванов. Легендарный разведчик поделится своими воспоминаниями о военных годах, о том, как пятнадцатилетним мальчишкой дважды бежал на фронт и в конечном счете в звании рядового стал участником Курской битвы и освобождал европейские государства от Гитлера.

СПРАВКА
Виталий Коротков в 1951 году окончил Московский юридический институт и был приглашен на работу во внешнюю разведку в немецкий отдел. Четыре раза он выезжал в долгосрочные командировки в Австрию и Германию. Активно занимался вербовочной и информационной работой. В 1955-1961 годах курировал одного из ценнейших источников советской внешней разведки - руководящего работника западногерманской разведки Хайнцема Фёльфе.
Коротков вышел в отставку в 1991 году в звании полковника с должности заместителя начальника одного из оперативных управлений внешней разведки, сейчас он один из руководителей региональной общественной организации "Ветераны внешней разведки". Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды и "Знак почета" и другими наградами.

Ветеран выбрал школу № 1288 имени Героя Советского Союза Н. В. Троян не случайно. "Виталий Викторович с радостью согласился стать гостем школьного музея, посвященного партизанской разведчице Надежде Троян, где выставлены ее награды и фотографии. 1 сентября здесь откроется выставка "Подвиг разведчика", рассказывающая о других легендах отечественной разведки: Н. И. Кузнецове, К. П. Орловском, П. А. Судоплатове, П. М. Фитине и А. Н. Ботяне, - сообщил Иванов. - Жизни и судьбы этих героических людей раскрывают перед сегодняшними московскими школьниками величие подвига народа в годы войны и стимулируют интерес молодежи к отечественной истории".

Служба внешней разведки РФ передает в дар школе документальные фильмы и книги по этой тематике.

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