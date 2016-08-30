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МЧС: все школы Москвы готовы к началу учебного года

Москва
30 августа, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Как сообщили в ведомстве, "не приняты только те, где еще не завершился ремонт и системы не введены в эксплуатацию"
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Все школы Москвы проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности и признаны готовыми к новому учебному году. Об этом сообщил во вторник журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Кададов.

"На территории Москвы все школы признаны готовыми к новому учебному году. Не приняты только те, где еще не завершился ремонт и системы не введены в эксплуатацию", - сказал представитель МЧС.

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