МЧС: все школы Москвы готовы к началу учебного года

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Все школы Москвы проверены на соответствие требованиям пожарной безопасности и признаны готовыми к новому учебному году. Об этом сообщил во вторник журналистам директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Кададов.

"На территории Москвы все школы признаны готовыми к новому учебному году. Не приняты только те, где еще не завершился ремонт и системы не введены в эксплуатацию", - сказал представитель МЧС.