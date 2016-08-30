В Москве в День знаний сотрудники МЧС возьмут все учебные заведения под особый контроль

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более двух тысяч сотрудников столичного управления МЧС России и добровольных пожарных в День знаний, 1 сентября, будут дежурить на всех объектах образования Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
"В День знаний на время проведения торжественных мероприятий на 1726 объектах образования Москвы с целью организации контроля за обеспечением пожарной безопасности и своевременного оперативного реагирования на возможные происшествия будут дежурить более 2000 сотрудников МЧС и добровольных пожарных", - сказали в пресс-службе.
В главке отметили, что в День знаний во всех учебных заведениях пройдут открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности, которые проведут сотрудники московского МЧС.
В пресс-службе напомнили, что в рамках подготовки к 1 сентября во всех учебных заведениях города были проведены противопожарные проверки зданий и приняты меры по обеспечению безопасности. С руководителями и персоналом всех объектов проводились инструктажи и тренировки по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций.