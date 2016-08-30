МЧС распространило экстренное предупреждение о грозе и ветре в Москве

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с сильным ветром и градом в столице.

"По прогнозам синоптиков, в ближайшие часы и до конца дня в Москве ожидается гроза с дождем, местами с сильным, в отдельных районах град, при грозе усиление ветра с порывами 15-20 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Из-за сильного ветра возможны повреждения линий электропередачи, частичный повал деревьев, повреждение слабо укрепленных рекламных конструкций, что может привести к затору на дорогах, и повреждениям автотранспорта.

Спасатели рекомендуют закрыть окна в помещениях, на улице обходить рекламные щиты и шаткие строения, парковать машины вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, соблюдать меры личной безопасности.