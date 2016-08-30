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Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета

Москва
30 августа, 13:59 UTC+3
Градоначальник отметил, что власти Москвы считают важнейшей задачей создать качественную городскую среду и предоставить студентам возможность заниматься образованием, спортом, отдыхом, культурой
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Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей Собянин
Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей Собянин
Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей Собянин
© Артем Геодакян/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей Собянин
Заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей Собянин
Заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей Собянин
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
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Ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей Собянин
© Артем Геодакян/ТАСС
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС
Заместитель генерального директора Госкорпорации "Ростех" Николай Волобуев, ректор РЭУ им. Г.В. Плеханова Виктор Гришин и мэр Москвы Сергей Собянин
© Артем Геодакян/ТАСС
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации IV учебный корпус Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.

"Поздравляю вас с открытием этого замечательного корпуса", - сказал Собянин, обращаясь к студентам, которые собрались на площади перед новым корпусом.

История здания
История создания IV учебного корпуса началась в 1903 году, когда у Московского общества распространения коммерческого образования возникла идея основать женское коммерческое училище. Корпус училища был построен в 1904 году. К учебным корпусам пристроена церковь в честь иконы Божией Матери "Взыскание погибших".
После революции в здании женского коммерческого училища разместился Промышленно-экономический техникум имени Г. В. Плеханова. К середине 1980-х годов строения пришли в упадок. В 2013 году началась реставрация учебного корпуса номер 4. Также был отреставрирован и храм. Вход в него теперь открыт для всех желающих с улицы Зацепа.

"День знаний в Москве отмечает около 800 тыс. студентов. Москва - один из самых студенческих городов, и в ряду самых лучших вузов столицы, конечно, ваш Плехановский университет", - заявил Собянин.

"Дело не только в хороших добротных зданиях и лабораториях, важно, кто здесь преподает и кто здесь учится. Вы - одни из лучших студентов Москвы", - подчеркнул мэр.

Он также отметил, что власти Москвы считают важнейшей задачей создать качественную городскую среду и предоставить студентам возможность заниматься образованием, спортом, отдыхом, культурой.

"Вам повезло, вы учитесь здесь и будете, надеюсь, работать здесь. Для этого есть все возможности. Поздравляю вас с началом учебного года", - сказал мэр Москвы.

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