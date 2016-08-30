Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл после реставрации IV учебный корпус Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.
"Поздравляю вас с открытием этого замечательного корпуса", - сказал Собянин, обращаясь к студентам, которые собрались на площади перед новым корпусом.
"День знаний в Москве отмечает около 800 тыс. студентов. Москва - один из самых студенческих городов, и в ряду самых лучших вузов столицы, конечно, ваш Плехановский университет", - заявил Собянин.
"Дело не только в хороших добротных зданиях и лабораториях, важно, кто здесь преподает и кто здесь учится. Вы - одни из лучших студентов Москвы", - подчеркнул мэр.
Он также отметил, что власти Москвы считают важнейшей задачей создать качественную городскую среду и предоставить студентам возможность заниматься образованием, спортом, отдыхом, культурой.
"Вам повезло, вы учитесь здесь и будете, надеюсь, работать здесь. Для этого есть все возможности. Поздравляю вас с началом учебного года", - сказал мэр Москвы.