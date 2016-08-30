МЖД просит родителей напомнить детям о мерах безопасности на железной дороге

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Московская железная дорога (МЖД) просит родителей перед началом учебного года напомнить детям и подросткам правила безопасного поведения на железной дороге.

"В преддверии Дня знаний МЖД призывает взрослых провести с детьми и подростками разъяснительную работу о правилах безопасного поведения и мерах личной предосторожности при нахождении на объектах железнодорожного транспорта", - говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

"Если ребенок начнет впервые самостоятельно добираться до учебного заведения, и на его пути расположены объекты железнодорожной инфраструктуры, нужно пройти этот маршрут вместе с ним, указывая на те места, где следует проявлять повышенное внимание", - отмечается в сообщении.

Кроме того, детям необходимо напомнить, что железную дорогу надо переходить только в специально оборудованных местах на разрешающий сигнал светофора, "убедившись в отсутствии приближающегося поезда, при этом нужно воздержаться от прослушивания музыки в наушниках, не отвлекаться на гаджеты и другие предметы, способные снизить бдительность".

С 22 августа по 22 сентября во всех субъектах РФ, которые обслуживает Московская железная дорога, проходит акция "Безопасная железная дорога". Мероприятие призвано снизить количество несчастных случаев с людьми на объектах железнодорожной инфраструктуры, особый акцент сделан на предотвращение детского травматизма.