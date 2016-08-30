Дежурство более 340 аварийных бригад Мосводостока организовано в столице в связи с грозой

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Более 340 бригад коммунальщиков перешли на круглосуточное дежурство в связи с ухудшением погоды в Москве. Об этом сообщили в Мосводостоке.
"В связи с получением неблагоприятного прогноза по осадкам, для предупреждения скоплений воды на проезжей части и оперативного принятия мер по обеспечению бесперебойного движения общественного транспорта организованно круглосуточное дежурство 341 бригады, более 1024 рабочих и 253 единиц техники, в том числе спецтехники", - уточнили в пресс-службе предприятия.
Здесь также отметили, что диспетчерские уже начали принимать информацию о скоплении дождевой воды на улицах.
"На 15:45 мск поступило пять заявок по скоплению воды, большая часть которых уже ликвидирована", - отметили в пресс-службе.
При обнаружении скоплений воды можно обратиться в Центральную диспетчерскую службу Мосводостока и оставить заявку на вызов бригады по телефону 8 (495) 657-87-03.