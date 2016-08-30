Службы метро Москвы переведены на усиленный режим работы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдаются в столице вечером 30 августа. Об этом столичная подземка сообщает в микроблоге в Twitter.

"Службы метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи со сложившейся погодной обстановкой", - говорится в сообщении.

В Москве продолжается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах с градом, при грозе отмечается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы взяли под усиленный контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.