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Службы метро Москвы переведены на усиленный режим работы

Москва
30 августа, 17:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Это связано с неблагоприятными погодными условиями
Материал из 1 страницы
© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдаются в столице вечером 30 августа. Об этом столичная подземка сообщает в микроблоге в Twitter.

"Службы метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи со сложившейся погодной обстановкой", - говорится в сообщении.

В Москве продолжается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах с градом, при грозе отмечается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы взяли под усиленный контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.

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