Службы метро Москвы переведены на усиленный режим работы

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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Службы Московского метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи с неблагоприятными погодными условиями, которые наблюдаются в столице вечером 30 августа. Об этом столичная подземка сообщает в микроблоге в Twitter.
"Службы метрополитена переведены на усиленный режим работы в связи со сложившейся погодной обстановкой", - говорится в сообщении.
В Москве продолжается гроза с дождем, местами сильным, в отдельных районах с градом, при грозе отмечается усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. Из-за ухудшения погоды коммунальные службы Москвы взяли под усиленный контроль объекты жизнеобеспечения города и топливно-энергетического хозяйства.