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Юнармейцы посадят деревья на линии обороны столицы

Москва
30 августа, 17:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Акция приурочена к 75-летию битвы за Москву
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МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участники военно-патриотического молодежного движения "Юнармия" посадят деревья на линии обороны Москвы в честь 75-летия Московской битвы, сообщил начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России Михаил Смыслов.

"Знаковым мероприятием должна стать юнармейская военно-патриотическая акция по посадке деревьев по линии обороны Москвы, посвященная 75-летию битвы за Москву. Вне всяких сомнений, эта акция должна быть поддержана не только в Московской, Тверской и Тульской областях, где когда-то гремели бои за Москву, но и в других регионах", - сказал Смыслов на заседании главного штаба "Юнармии".

Он также сообщил, что Минобороны пригласит юнармейцев близлежащих регионов принять участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в парке "Патриот" с 6 по 11 сентября, а также в событиях, посвященных Дню танкиста и в фестивале "Армия России".

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