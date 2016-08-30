Юнармейцы посадят деревья на линии обороны столицы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участники военно-патриотического молодежного движения "Юнармия" посадят деревья на линии обороны Москвы в честь 75-летия Московской битвы, сообщил начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России Михаил Смыслов.

"Знаковым мероприятием должна стать юнармейская военно-патриотическая акция по посадке деревьев по линии обороны Москвы, посвященная 75-летию битвы за Москву. Вне всяких сомнений, эта акция должна быть поддержана не только в Московской, Тверской и Тульской областях, где когда-то гремели бои за Москву, но и в других регионах", - сказал Смыслов на заседании главного штаба "Юнармии".

Он также сообщил, что Минобороны пригласит юнармейцев близлежащих регионов принять участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в парке "Патриот" с 6 по 11 сентября, а также в событиях, посвященных Дню танкиста и в фестивале "Армия России".