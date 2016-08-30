Юнармейцы посадят деревья на линии обороны столицы

Трегулова: дар коллекции Центру Помпиду откроет миру актуальное российское искусствоКультура 30 августа, 17:39
Заслуженный отдыхПФР 30 августа, 17:39
Академия Н.С. Михалкова завершила отбор слушателей в мастерскиеНовости партнеров 30 августа, 17:35
ЦИК гарантирует, что расходы регионов на организацию видеонаблюдения будут компенсированыПолитика 30 августа, 17:35
ПКР до сих пор не имеет разъяснений по критериям восстановления членства в МПКСпорт 30 августа, 17:33
СМИ: позиции Клинтон в президентской гонке могут ослабнуть из-за скандала с помощницейМеждународная панорама 30 августа, 17:19
Открытие участка салатовой линии метро Москвы значительно снизит загрузку серой веткиМосква 30 августа, 17:19
Службы метро Москвы переведены на усиленный режим работыМосква 30 августа, 17:09
УЕФА обсудит изменение времени начала матчей Лиги чемпионов сезона-2018/19Спорт 30 августа, 16:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Участники военно-патриотического молодежного движения "Юнармия" посадят деревья на линии обороны Москвы в честь 75-летия Московской битвы, сообщил начальник главного управления по работе с личным составом Вооруженных сил России Михаил Смыслов.
"Знаковым мероприятием должна стать юнармейская военно-патриотическая акция по посадке деревьев по линии обороны Москвы, посвященная 75-летию битвы за Москву. Вне всяких сомнений, эта акция должна быть поддержана не только в Московской, Тверской и Тульской областях, где когда-то гремели бои за Москву, но и в других регионах", - сказал Смыслов на заседании главного штаба "Юнармии".
Он также сообщил, что Минобороны пригласит юнармейцев близлежащих регионов принять участие в международном военно-техническом форуме "Армия-2016", который пройдет в парке "Патриот" с 6 по 11 сентября, а также в событиях, посвященных Дню танкиста и в фестивале "Армия России".