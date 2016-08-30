Исторические арки воссоздадут в центре Москвы ко Дню города

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Арочные ансамбли, воспроизводящие облик входной группы первой московской послевоенной ярмарки, установят в центре Москвы ко Дню города, который в этом году отмечается 10 и 11 сентября. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"На Пушкинской площади откроют уникальный арочный ансамбль, воспроизводящий облик знаменитой входной группы первой московской послевоенной ярмарки. Еще четыре композиции, созданные по мотивам исторической арки, украсят Тверскую и Манежную площади, Новопушкинский сквер и площадь Революции. Для каждой из пяти арочных композиций высотой 14 метров и шириной 33 метра продумана оригинальная художественная концепция. Она, в частности, предполагает особое цветовое решение, цветные барельефы по индивидуальным эскизам и архитектурную подсветку", - говорится в сообщении.

Первая послевоенная городская ярмарка, получившая название "Весенний базар", была организована на Пушкинской площади в Москве в майские дни 1947 года. Входная группа ярмарки высотой несколько метров представляла собой резную и расписную арочную композицию в стиле традиционного русского зодчества. На ней были закреплены разноцветные огни, зажигавшиеся по вечерам.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в День города во вторые выходные сентября в столице пройдет более 1 тыс. праздничных мероприятий на 212 площадках. В частности, москвичей ждет кулинарный фестиваль "Славянская трапеза" на площади Революции. Поклонная гора примет Парад российского студенчества, Патриаршие пруды - фестиваль, посвященный творчеству Булгакова, на Цветном бульваре пройдет фестиваль благотворительных фондов, в Екатерининском парке - праздничная программа для детей. Кроме того, на 33 городских площадках пройдут мероприятия фестиваля "Московское кино".

Завершится праздничный день 10 сентября салютом в 22:00 мск. 11 сентября пройдет парад городской техники, в котором примут участие порядка 700 единиц. Колонна пройдет по Садовому кольцу с 13:00 до 16:00 мск.