Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Исторические арки воссоздадут в центре Москвы ко Дню города

Москва
30 августа, 19:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, августа. /ТАСС
Арочные ансамбли будут воспроизводить облик входной группы первой московской послевоенной ярмарки
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 30 августа. /ТАСС/. Арочные ансамбли, воспроизводящие облик входной группы первой московской послевоенной ярмарки, установят в центре Москвы ко Дню города, который в этом году отмечается 10 и 11 сентября. Об этом сообщили в оргкомитете цикла уличных городских мероприятий "Московские сезоны".

"На Пушкинской площади откроют уникальный арочный ансамбль, воспроизводящий облик знаменитой входной группы первой московской послевоенной ярмарки. Еще четыре композиции, созданные по мотивам исторической арки, украсят Тверскую и Манежную площади, Новопушкинский сквер и площадь Революции. Для каждой из пяти арочных композиций высотой 14 метров и шириной 33 метра продумана оригинальная художественная концепция. Она, в частности, предполагает особое цветовое решение, цветные барельефы по индивидуальным эскизам и архитектурную подсветку", - говорится в сообщении.

Смотрите также
Более 1 тыс. праздничных мероприятий пройдет в Москве в День города

Первая послевоенная городская ярмарка, получившая название "Весенний базар", была организована на Пушкинской площади в Москве в майские дни 1947 года. Входная группа ярмарки высотой несколько метров представляла собой резную и расписную арочную композицию в стиле традиционного русского зодчества. На ней были закреплены разноцветные огни, зажигавшиеся по вечерам.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в День города во вторые выходные сентября в столице пройдет более 1 тыс. праздничных мероприятий на 212 площадках. В частности, москвичей ждет кулинарный фестиваль "Славянская трапеза" на площади Революции. Поклонная гора примет Парад российского студенчества, Патриаршие пруды - фестиваль, посвященный творчеству Булгакова, на Цветном бульваре пройдет фестиваль благотворительных фондов, в Екатерининском парке - праздничная программа для детей. Кроме того, на 33 городских площадках пройдут мероприятия фестиваля "Московское кино".

Завершится праздничный день 10 сентября салютом в 22:00 мск. 11 сентября пройдет парад городской техники, в котором примут участие порядка 700 единиц. Колонна пройдет по Садовому кольцу с 13:00 до 16:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
6
Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета
10
На станции московского метро "Окружная" создадут крупный транспортно-пересадочный узел
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
2
Медведев: доиндексация пенсий в форме единовременной выплаты - справедливое решение
3
Глава ФСБР: документов о передаче медали Бесика Кудухова индийскому борцу нет
4
Ушаков: вместо трехсторонней встречи по Украине состоятся две двусторонки
5
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
6
Полиция ищет водителя Mercedes с номером 666, сбившего двух человек в Москве
7
США назначали награду за информацию о бывшем омоновце из Таджикистана, вступившем в ИГ
Темы дня
Реклама