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Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в московском регионе

Москва
31 августа, 6:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
В первый день осени погода будет солнечной, в Москве воздух прогреется до 18-20, по области - до 16-21 градуса
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© Артем Геодакян/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в среду в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Температура воздуха в Москве не превысит 16-18 градусов, по области будет от 14 до 19 тепла. При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь, ожидается западный и северо-западный ветер силой 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.", - уточнили в ведомстве.

Предстоящей ночью - без осадков, в столице столбики термометров покажут 6-8, в центре до 12 тепла, в Подмосковье - от 3 до 8 выше ноля. В первый день осени погода будет солнечной, в Москве воздух прогреется до 18-20, по области - до 16-21 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с.

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