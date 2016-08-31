Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в московском регионе

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в среду в московском регионе, сообщили в Росгидромете.

"Температура воздуха в Москве не превысит 16-18 градусов, по области будет от 14 до 19 тепла. При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь, ожидается западный и северо-западный ветер силой 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.", - уточнили в ведомстве.

Предстоящей ночью - без осадков, в столице столбики термометров покажут 6-8, в центре до 12 тепла, в Подмосковье - от 3 до 8 выше ноля. В первый день осени погода будет солнечной, в Москве воздух прогреется до 18-20, по области - до 16-21 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с.