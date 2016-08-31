Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в московском регионе

Над Москвой в день города вспыхнут фейерверки в виде ромашек, корон и водопадовМосква 31 августа, 7:43
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного праваМеждународная панорама 31 августа, 6:31
Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 31 августа, 6:12
СМИ: в КНДР казнили заместителя министра образованияМеждународная панорама 31 августа, 5:48
В возрасте 95 лет скончался ведущий разработчик Boeing 747 Джо СаттерОбщество 31 августа, 5:08
СМИ: Трамп планирует в среду встретиться с президентом МексикиМеждународная панорама 31 августа, 4:22
AFP: ракета Falcon 9 до конца года совершит повторный полет в космосКосмос 31 августа, 4:19
Полиция арестовала певца Криса Брауна за нападение и угрозу применения оружияПроисшествия 31 августа, 3:46
СМИ: Минфин предложил ввести акциз на сладкие напиткиЭкономика и бизнес 31 августа, 3:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в среду в московском регионе, сообщили в Росгидромете.
"Температура воздуха в Москве не превысит 16-18 градусов, по области будет от 14 до 19 тепла. При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь, ожидается западный и северо-западный ветер силой 5-10 м/с, местами порывами до 15 м/с.", - уточнили в ведомстве.
Предстоящей ночью - без осадков, в столице столбики термометров покажут 6-8, в центре до 12 тепла, в Подмосковье - от 3 до 8 выше ноля. В первый день осени погода будет солнечной, в Москве воздух прогреется до 18-20, по области - до 16-21 градуса. Ветер северо-западный 5-10 м/с.