Над Москвой в день города вспыхнут фейерверки в виде ромашек, корон и водопадов

Над Москвой в день города вспыхнут фейерверки в виде ромашек, корон и водопадовМосква 31 августа, 7:43
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного праваМеждународная панорама 31 августа, 6:31
Небольшой дождь и до 19 градусов тепла ожидаются в московском регионеМосква 31 августа, 6:12
СМИ: в КНДР казнили заместителя министра образованияМеждународная панорама 31 августа, 5:48
В возрасте 95 лет скончался ведущий разработчик Boeing 747 Джо СаттерОбщество 31 августа, 5:08
СМИ: Трамп планирует в среду встретиться с президентом МексикиМеждународная панорама 31 августа, 4:22
AFP: ракета Falcon 9 до конца года совершит повторный полет в космосКосмос 31 августа, 4:19
Полиция арестовала певца Криса Брауна за нападение и угрозу применения оружияПроисшествия 31 августа, 3:46
СМИ: Минфин предложил ввести акциз на сладкие напиткиЭкономика и бизнес 31 августа, 3:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут увидеть в День города, 10 сентября, фейерверки в форме цветов, корон и водопадов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на департамент культуры Москвы.
"Продолжительность всех фейерверков - пять минут. Они будут проводиться под специально разработанное музыкальное сопровождение. В концепцию салютов заложено много фигур, например, в небе расцветут букеты разнообразных цветов: лилий, ромашек, пионов, георгинов. Будут фейерверки в цветах триколора", - сказали в пресс-службе.
Как говорится в сообщении, финальным аккордом всех фейерверков станет "Золотая Москва". "Фейерверк будет представлять собой множество пересекающихся золотых и серебряных корон и водопадов", - добавили в пресс-службе.
Салют будет дан в 22:00 мск одновременно с 12 общегородских площадок, а также с 20 точек, расположенных в парках. В частности, фейерверки будут запускать с Москворецкой и Лужнецкой набережных, на пустыре на улице Кадырова, на Поклонной горе, в парке Дружбы, на улице Борисовские Пруды, в Парке Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана, парках "Фили", "Красная Пресня", Бабушкинский, Перовский и других площадках.