Над Москвой в день города вспыхнут фейерверки в виде ромашек, корон и водопадов

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут увидеть в День города, 10 сентября, фейерверки в форме цветов, корон и водопадов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на департамент культуры Москвы.

"Продолжительность всех фейерверков - пять минут. Они будут проводиться под специально разработанное музыкальное сопровождение. В концепцию салютов заложено много фигур, например, в небе расцветут букеты разнообразных цветов: лилий, ромашек, пионов, георгинов. Будут фейерверки в цветах триколора", - сказали в пресс-службе.

Как говорится в сообщении, финальным аккордом всех фейерверков станет "Золотая Москва". "Фейерверк будет представлять собой множество пересекающихся золотых и серебряных корон и водопадов", - добавили в пресс-службе.

Салют будет дан в 22:00 мск одновременно с 12 общегородских площадок, а также с 20 точек, расположенных в парках. В частности, фейерверки будут запускать с Москворецкой и Лужнецкой набережных, на пустыре на улице Кадырова, на Поклонной горе, в парке Дружбы, на улице Борисовские Пруды, в Парке Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана, парках "Фили", "Красная Пресня", Бабушкинский, Перовский и других площадках.