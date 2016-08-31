Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Выборы-2016
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 31.08:
$ 64.91
€ 72.5
^
Лента новостей
Разделы сайта
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Над Москвой в день города вспыхнут фейерверки в виде ромашек, корон и водопадов

Москва
31 августа, 7:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 31, августа. /ТАСС
Продолжительность всех фейерверков - пять минут. Они будут проводиться под специально разработанное музыкальное сопровождение
Материал из 1 страницы
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 31 августа. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы смогут увидеть в День города, 10 сентября, фейерверки в форме цветов, корон и водопадов. Об этом сообщается на сайте столичной мэрии со ссылкой на департамент культуры Москвы.

"Продолжительность всех фейерверков - пять минут. Они будут проводиться под специально разработанное музыкальное сопровождение. В концепцию салютов заложено много фигур, например, в небе расцветут букеты разнообразных цветов: лилий, ромашек, пионов, георгинов. Будут фейерверки в цветах триколора", - сказали в пресс-службе.

Как говорится в сообщении, финальным аккордом всех фейерверков станет "Золотая Москва". "Фейерверк будет представлять собой множество пересекающихся золотых и серебряных корон и водопадов", - добавили в пресс-службе.

Салют будет дан в 22:00 мск одновременно с 12 общегородских площадок, а также с 20 точек, расположенных в парках. В частности, фейерверки будут запускать с Москворецкой и Лужнецкой набережных, на пустыре на улице Кадырова, на Поклонной горе, в парке Дружбы, на улице Борисовские Пруды, в Парке Горького, в "Сокольниках", в саду "Эрмитаж", в саду имени Баумана, парках "Фили", "Красная Пресня", Бабушкинский, Перовский и других площадках.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться:
В других СМИ
Реклама
Фото
5
Град размером с куриное яйцо выпал в Новой Москве, утверждают пользователи соцсетей
6
Собянин открыл после реставрации корпус Плехановского университета
10
На станции московского метро "Окружная" создадут крупный транспортно-пересадочный узел
Выборы-2016
Правый или левый? Пройди тест и определи свои политические взгляды!
Найди свою партию! Пройди тест и узнай, программа какой партии тебе ближе всего
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
ООН считает эвакуацию пригорода Дамаска нарушением международного гуманитарного права
2
СМИ: в КНДР по приказу Ким Чен Ына из зенитной установки расстреляли двух чиновников
3
Массовая драка произошла в Махачкале
4
Полиция Москвы провела проверку по штрафу, выписанному за блики от фар
5
Представители 17 антидопинговых агентств обсудили предложения по реформированию WADA
6
СМИ: в КНДР казнили заместителя министра образования
7
С 1 сентября вступают в силу новые правила сдачи экзаменов на права
Темы дня
Реклама